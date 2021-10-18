Суд у Луганській області заарештував бойовика, через якого в ОРДО блокували представників ОБСЄ

Як повідомляє Луганська обласна прокуратура, за даними слідства, у 2017 році Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування «6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова» так званої «народної міліції ЛНР». Зокрема, цей підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних Сил України.

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служить «офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню», що входить до складу так званої «народної міліції ЛНР».

За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко показав кадри з затримання проросійського бойовика Андрія Косяка.

«Вперше публічну кадру за збереження бойовика Андрія Косяка. Російська пропаганда представляє його, як «неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю». Ці кадрі доводять – по -перше, бойовик був озброєний. У його зоні вилучення зброї, в разі перегляду СЦКК не можна. І, взагалі, «СЦКК ЛНР» не існує. З огляду на домовленості, у Спільному центрі Контролю та Координації можна буде походити лише представникам України та Росії. По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував. Він добровільно збирався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що мало збрехав, називаючись рядовим, хоче мати при собі посвідчення офісів та погоди лейтенанта. Нарешті, з поданням Росії зараз блокується використання роботи СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна зростає, вона визнає існування незаконної «СЦКК ЛНР», а таким чином визнає і «ЛНР», як сторону переговорів. Такий от хитрий план», – пише кореспондент.

Окупаційна адміністрація в Донецьку влаштувала перед готелем, де мешкають члени СММ ОБСЄ, «акцію протесту», перешкоджаючи пересуванню спостерігачів. У Місії зафіксували, як учасники масового зібрання встановлювали перед готелем 22 намети, а також біотуалети.

Спостерігачі вказують, що це зібрання «перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів до та з приміщення 15 та 16 жовтня».

В коментарі телеканалу «Дом» представниця окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі від України Тетяна Іванова заявила, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують залишатися у тимчасово окупованому Донецьку, призупинення їхньої роботи пов’язано з питанням безпеки.