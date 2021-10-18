Ученые рассказали, почему один человек худеет, а другой нет, хотя тренируются одинаково

Новое исследование ученых показало, что на результаты тренировок заметно влияют гены человека. Исследователи полагают, что в будущем можно будет персонализировать тренировочные программы на основе индивидуальных генетических профилей, сообщает медицинский журнал New Atlas.

По словам ученых-генетиков, у каждого человека есть определенные генетические задатки, которые влияют на его комплекцию, тип телосложения, способность к занятию различными видами спорта, предрасположенность к типу нагрузки.

«Спортивные упражнения полезны для каждого человека. Но результаты при одинаковых тренировках у каждого получаются разные, — говорит Генри Чанг из британского Университета Англия имени Джона Раскина. — Это означает, что есть и другие влияющие факторы».

Исследователи изучили три различных типа упражнений: тренировки для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, тренировки мышц и анаэробные (силовые) тренировки.

«Мы обнаружили 13 генов, которые влияют на результаты тренировок. Особые аллели (различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом), содержащиеся в этих генах, больше подходят для определенных видов тренировок», — говорит доктор Чанг.

Ученые обнаружили, что сильнее всего гены влияют на результаты тренировки мышц. «В упражнениях, предназначенных для увеличения мышечной силы, генетические различия объясняют 72% отличий в результатах между людьми, выполняющими одну и ту же тренировку», — заявляют иследователи. Таким образом, выполняя одни и те же упражнения, большинство людей будут получать совершенно различные эффекты.

Влияние генов на результаты тренировок по улучшению работы сердечно-сосудистой системы ученые оценили в 44%, а влияние генов на результат анаэробных или кратковременных тренировок, оценили только в 10%. При этом исследование показало, что у спортсменов с вариантом гена, который связан с адаптацией к анаэробным нагрузкам, результаты после 8 недель целенаправленных тренировок были лучше, чем у остальных.

«Исследователи предлагают персонализировать программы упражнений в соответствии с генетическим профилем человека. Общие программы тренировок принесут мало пользы, если они не соответствуют уникальному генотипу человека, — говорит доктор Чанг. — Поскольку у всех людей разный геном, наши тела по-разному реагируют на одни и те же упражнения».

По словам авторов исследования, можно повысить эффективность тренировок, определив генотип человека, а потом составить индивидуальную программу тренировок. Это может быть особенно полезно для тех, кто хочет увидеть улучшения своей фигуры за короткий период времени, например, для представителей творческих профессий или для спортсменов.

«Гены поменять нельзя, но информация о них может помочь сделать тренировки более персонализированными и безопасными», — подытожили авторы исследования.