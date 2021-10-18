Дело Задорова: прокуратура пригласила на суд американского эксперта

Сегодня стало известно, что на повторном рассмотрении дела Задорова в качестве свидетеля обвинения выступит судебно-медицинский эксперт из США. Доктор Франсиско Диас, который провел более 8500 вскрытий, считает, что кровотечение может продолжаться еще достаточно длительное время после смерти, а значит, отпечаток ботинка в крови убитой Таир Рады принадлежит одному из тех, кто обнаружил и осматривал тело, а не самому убийце. Также ожидается, что он докажет то, что убийство было совершено ножом, идентичным тому, который Задоров носил с собой.

Напомним, что дело об убийстве Таир Рады стало одним из самых громких уголовных дел Израиля. Тело тринадцатилетней Таир, школьницы из Кацрина, было найдено 6 декабря 2006 года в запертой туалетной кабинке школы, в которой она училась. На теле обнаружили множество ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан Роман Задоров, выходец из Украины, работающий в Израиле плиточником. Задоров дал признательные показания и показал на следственном эксперименте, как убивал девочку.

Мотивом убийства, по словам Задорова, стал его гнев, когда девочка, в ответ на его отказ дать ей сигарету, принялась оскорблять его. Однако позже Задоров отказался от своих слов, заявив, что они были даны под давлением следователей, которые воспользовались его плохим знанием иврита. В 2010 году Задоров был признан виновным и осужден на пожизненное заключение, после чего неоднократно подавал через адвоката прошения о пересмотре дела.

В 2017 году на английском языка вышел фильм-расследование «Тень истины», в котором утверждается, что Задоров не убивал Таир Раду, а в 2018 году появились показатели свидетелей о том, что девушка по имени Ольга Кравченко, бывшая ученица школы, где училась Рада, сознавалась в этом убийстве. В мае 2021 года суд принял решение о повторном рассмотрении дела Задорова, а 26 августа он был отпущен под домашний арест в дом своей тещи в Кацрине. В конце июля этого года началось повторное рассмотрение дела.

Несмотря на то, что многие сторонники версии о невиновности Задорова рассматривают перевод осужденного под домашний арест как повод для оптимизма, Задоров может быть повторно признан виновным и вернуться за решетку. Прокуратура намерена идти до конца и привлечение опытных экспертов, в том числе зарубежных, это доказывает.

Дело Задорова стала резонансным из-за обвинений в том, что прокуратура сфабриковала данные, чтобы скорее закрыть дело, обвинительный приговор был вынесен на основании только признательного показания, а сам Задоров выбран в качестве обвиняемого из-за плохого знания языка, положения иммигранта и отсутствия связей. Кроме того, в причастность Задорова к убийству дочери не верит мать Таир, Илана Рада. Она убеждена, что Таир убил кто-то из учеников школы. О том, что Задоров невиновен и оговорил себя, заявлял и бывший заместитель начальника ШАБАКа Ицхак Илан, изучавший дело Задорова два года и имеющий большой опыт раскрытия запутанных уголовных дел.

Версия защиты строится на нескольких фактах. Во-первых, на теле Таир Рады были обнаружены несколько волосков, которые не принадлежат ни ей, ни Задорову. Дело осложняет то, что эти волоски были отправлены в лабораторию без корней, поскольку в 2006 году анализ митохондриальной ДНК в Израиле не проводился. Поэтому затруднительно идентифицировать того, кому принадлежат эти волоски: под ДНК-профиль могут подходить десятки тысяч жителей Израиля. Кроме того, на месте преступления не нашли следов ДНК Задорова или его отпечатков пальцев. Нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство, а также следы крови на одежде подозреваемого тоже не обнаружены. В туалетной кабинке, в которой была убита девочка, имелось много отпечатков пальцев, однако они не были проверены. В 2006 году инструментов для расследования преступления было значительно меньше, чем сейчас.

Еще одним аргументом в пользу невиновности Задорова стало то, что он путался во время следственного эксперимента, а его показания о том, как он покидал кабинку после убийства, не соответствуют мнению экспертов, работающих на месте преступления. Это, впрочем, может быть объяснено состоянием аффекта, в котором было совершено убийство.

Однако главные аргументы защиты – это строительный рабочий нож Задорова, которым, по его словам, была убита девочка. Хотя версия обвинения настаивала, что убийство было совершено именно этим ножом (его так и не нашли), версия защиты говорила о ноже с зазубренным лезвием, а такого у Задорова не было. Когда дело вернулось на пересмотр, пришло экспертное заключение доктора Майи Фурман о том, что нож, которым убили Раду, действительно был зазубренным, и это стало одним из основных поводов дать согласие на пересмотр дела.

Еще один важный аргумент – это след ботинка на унитазе с отпечатком крови, который, по версии защиты, принадлежал убийце – тот запер кабинку с жертвой изнутри и сбежал через другую кабинку, встав ногами на унитаз. Позже были найдены еще два отпечатка этой же обуви. При вынесении приговора суд принял версию полиции о том, что эти следы, не принадлежащие Задорову, были оставлены спасателями или теми, кто обнаружил тело девочки. Защита с этим не согласилась, утверждая, что кровь должна была свернуться к моменту прибытия бригады «скорой помощи» (тело Таир Рады обнаружили в 19.00, а умерла она несколькими часами ранее).

Таким образом, если приглашенному эксперту из США удастся доказать, что убийство совершено гладким ножом, идентичным тому, который принадлежал Задорову, а кровь на полу могла не успеть свернуться к моменту прибытия спасателей, это может сыграть на руку прокуратуре.

Вместе с тем, на пути у прокуратуры стоит один генеральный факт – полное отсутствие доказательств относительно причастности Задорова к этому убийству. В деле об убийстве Таир Рады очень много «инициативной» деятельности полиции, направленной на то, чтобы заставить Задорова сознаться. Следствие велось сомнительными методами – Задорову говорили, что на его инструментах обнаружили кровь Таир Рады, подсаживали в камеру агента, который убеждал его сделать признание. Поэтому отсутствие объективных улик вкупе с полицейским давлением заставляет многих полагать, что на таких основаниях Задорова невозможно было осудить по закону.

Если Роман Задоров будет оправдан, он может рассчитывать на многомиллионную компенсацию за пятнадцать лет, проведенные в тюрьме. И, разумеется, если Задоров невиновен, то убийца тринадцатилетней школьницы по-прежнему находится на свободе.