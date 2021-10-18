Лукашенко назвал дату следующего государственного переворота в Белоруссии

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его противники сделают очередную попытку революции в стране, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА. «В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, день «Х», как они считают, рассматривается в период проведения конституционного референдума», — заявил Лукашенко.

18 октября белорусский лидер, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, похвалил «гэбэшников» за отличную работу, но предупредил, что расслабляться время не пришло. «Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас – уничтожение независимости нашего государства», — заявил Лукашенко.

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По его словам, будут использованы современные информационные технологии и развернутая психологическая война, нацеленная на формирование у народа Белоруссии негативного образа власти.

«Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса», — отметил самопровозглашенный президент Белоруссии.

Лукашенко дал приказ начать подготовку основного документа страны еще два года назад. В течение 2021 года его планируют закончить и в начале 2022 года вынести на референдум. Как отметил Белорусский лидер, правительство внесет изменения в ряд законов новой Конституции.