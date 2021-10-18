Реховот: агрессивный «эфиоп» избил девушку, не пожелавшую с ним знакомиться

Прокуратура передала в суд материалы дела по нанесению телесных повреждений в Реховоте.

Неделю назад к девушке, которая сидела в ресторане (на улице) с подругами, стал приставать молодой человек «эфиопского» происхождения. Судя по видеосъемке с места происшествия, он находился в изрядном подпитии.

Девушка сказала, что не желает с ним знакомиться. Тогда неудачливый ухажер обругал ее даже ударил по лицу. После этого он пошел дальше. Девушка, не желая спускать агрессивному приставале его выходку, пошла следом, чтобы заснять его лицо на мобильный телефон.

Это спровоцировало новый приступ злобы у молодого человека – тот стал бить ее руками и ногами, и даже окружающим мужчинам не удалось сдержать выпившего хулигана. Вскоре тот ретировался и, протрезвев, пытался отсидеться у друзей, прячась от полиции, но спустя несколько дней его все равно арестовали.

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Теперь против него выдвинуты обвинения в нанесении телесных повреждений и угрозах. Правда, многие комментаторы подозревают, что в свете «пролетарского происхождения» обвиняемого и его молодого возраста суд проявит снисхождение и не станет отправлять его в тюрьму на долгий срок, если дело вообще закончится тюрьмой.