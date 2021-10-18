Відмова від щеплень: які ускладнення після хвороб можуть бути у невакцинованих дітей

Згідно з календарем профілактичних щеплень, дітки повинні проходити вакцинацію – захист від різних хвороб. Ви вирішили не робити дитині щеплення? Тоді ви повинні знати, які ускладнення можливі після різних хвороб, якщо ваш малюк не щеплений.

Вакцинація дозволяє уникнути епідемій серйозних хвороб в національних масштабах. Завдяки імунізації були переможені багато страшних хвороб, такі, наприклад, як натуральна віспа. Батьки самі приймають рішення під свою відповідальність – прищеплювати своїх дітей або відмовитися від профілактичної вакцинації. Відмовившись робити своїй дитині щеплення, батьки повинні розуміти, які ускладнення можливі в результаті різних хвороб у нещеплених дітей.

Правець. Через судоми всіх груп м’язів настає спазм дихальної мускулатури і параліч серцевого м’язу. Смертність – 60%.

Коклюш. Можливий набряк мозку, виснажливий кашель може привести до пневмонії та бронхіальної астми.

Дифтерія. Через утруднення дихання, яке викликається дифтерійною паличою, розвивається інвалідизація: міокардит – запалення серцевого м’яза, паралічі, зниження зору, ураження нирок, поліневрит (множинне ураження нервів). Смертність – 10%.

Поліомієліт. В наслідок ураження нервової системи відбувається атрофія м’язів, що призводить до кульгавості, можливий параліч.

Кір. Можливий розвиток пневмонії, неврологічних розладів, особливо небезпечний – менінгіт.

Гемофільна інфекція. Можливий розвиток гнійної пневмонії, менінгіту, ураження нирок, сепсис, артрити.

Краснуха. Можливі пневмонії, отити, артрити, ангіни, тромбоцитопенічна пурпура. Дуже рідко (в основному у дорослих) виникають ураження головного мозку – енцефаліт і менінгоенцефаліт.

У нещеплених в дитинстві дівчаток в дорослому віці під час вагітності в разі захворювання в 60% випадків лікарі діагностують патології плода.

Туберкульоз. В наслідок ураження легень, кісткової системи та інших органів можлива інвалідизація. Високий % смертності.

Паротит (свинка). Може викликати безпліддя у хлопчиків і поразки яєчників у дівчаток.

Гепатит В. Переходить в хронічну форму хвороби, можливий цироз печінки.