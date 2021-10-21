Німці назвали п’ять найнадійніших вживаних авто

Найнадійнішими виявилися моделі BMW, Mitsubishi, Toyota і Lexus.

Всі вони оснащені атмосферними моторами.

Організація технічного контролю TÜV, що відповідає за техогляд в Німеччині, опублікувала рейтинг найнадійніших вживаних авто.

Німецькі експерти визначили, яким сучасним моделям під силу подолати 500 тис. км без капітального ремонту двигуна. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Переможцем в рейтингу TÜV став кросовер BMW X3 першого покоління з 3,0-літровою бензиновою шестіркою серії М54. Цей двигун вважається довговічним і без зусиль подолає півмільйона кілометрів.

На другому місці – Mitsubishi Outlander з двигунами 4G63 (2,0 л) і 4G69 (2,4 л). Втім, у нього відзначені проблеми з підвіскою.

Третім став найпопулярніший в світі кросовер Toyota RAV4. Особливо надійними вважаються моделі початку 2000-х з моторами 1AZ-FE (2,0 л) і 2AZ-FE (2,4 л).

У п’ятірку кращих також потрапили кросовери Toyota Highlander (2000-2007 р) і Lexus RX300 – обидва вони оснащені 3,0-літровим V6 1MZ-FE. Для нього не є проблемою і пробіг понад 500 тис. км. Слід зазначити, що всі двигуни в ТОП-5 – атмосферне.