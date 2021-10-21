Чудо израильской медицины: «разделенных» сиамских близнецов выписали из больницы «Сорока»

Две годовалые девочки, успешно прооперированные в беэр-шевском медицинском центре «Сорока» в начале сентября, благополучно выписаны из больницы. Операция была необычной – девочки родились со сросшимися головами, под общим черепом функционировала объединенная система кровеносных сосудов.

Взволнованные родители попрощались с медперсоналом и еще раз поблагодарили врачей. Как отмечают в «Сороке», девочки родились в августе прошлого года с головами, сросшимися в области затылочной кости. При этом все остальные органы были раздельными.

Медики «Сороки», наблюдавшие за развитием сиамских близнецов практически с первого дня их рождения, после длительных и тщательных исследований пришли к выводу: детей можно разделить, хотя речь идет о сложной и достаточно рискованной операции.

חודש אחרי שעברו ניתוח נדיר ומורכב, התאומות בנות השנה שהיו מחוברות בראשן השתחררו היום מבית החולים. ההורים הנרגשים נפרדו מהצוות והודו לכולם על המאמץ, הליווי והנתינה האין סופית לכל אורך הדרך. pic.twitter.com/YCqeDo1z2C

— סורוקה- מרכז רפואי אוניברסיטאי (@soroka_mc) October 21, 2021

Подготовка к ней заняла несколько месяцев. Медики понимали: оперировать придется область с большим количеством крупных кровеносных сосудов, повреждение которых неминуемо приведет к фатальному исходу.

Для отработки разных этапов операции специалисты создали на основании снимков МРТ трехмерные компьютерные модели сросшихся областей близняшек. Серьезной проблемой для медиков стало то, что после разделения костной ткани у обеих девочек могло не хватить кожи для закрытия открытых ран.

Эту проблему решили путем растягивания кожи в период, предшествующий операции. Для этого команда под руководством директора отделения детской интенсивной терапии больницы «Сорока» Ицхака Лазара внедрила в подкожную область сиамских близнецов силиконовые «пакеты». Каждые несколько дней в течение почти полугода в эти «пакеты» подливали физраствор, что постепенно растягивало кожный покров детей в затылочной области.

Операция продолжалась свыше 15 часов. На заключительном этапе в ней принимали участие две хирургических бригады. Первый день после операции близняшки провели в реанимации, однако спустя 24 часа они уже стали дышать самостоятельно. 5 сентября впервые со дня своего рождения две сестры смогли увидеть друга.

לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.

מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE

— Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021

По мнению медиков, когнитивные и двигательные способности девочек с высокой степенью вероятности восстановятся после разработанного специально для них реабилитационного курса.