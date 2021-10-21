Путин: мир в цивилизационном кризисе — надо объединиться и снять санкции

Сегодня в Сочи открылось ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Очередная четырехдневная сессия пройдет под лозунгом: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Открыл заседание президент РФ Владимир Путин.

В своей вступительной речи российский лидер отметил, что мы все живем в эпоху грандиозных перемен, которые все глубже и фундаментальнее.

«Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противодействовать, противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают в эпоху перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса – о возможностях, которые нельзя упустить. Тем более что кризис, с которым мы имеем дело, – концептуальный, даже цивилизационный», — сказал он.

В этой связи Путин обратил внимание на «климатические деформации, деградацию окружающей среды» и пандемию, как основные угрозы человечеству, перед которыми мир должен объединиться.

«Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество просто в таких условиях, иногда кажется, теряет смысл, если его победителям будет нечем дышать или нечем утолить жажду», — отметил он.

В этом плане пандемия, по мнению российского лидера, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Он призвал другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща.

При этом Путин подчеркнул, что коронавирус показал, как «хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо», но санкции для ряда стран, несмотря на тяжелые для всех условия, сохраняются. «А где же тут гуманистические начала западной политической мысли? Это болтовня!» — сказал он и в очередной раз заявил, что «существующая модель капитализма себя исчерпала».

«Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые считают себя флагманами прогресса», — сказал российский президент и отметил, что «Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта».