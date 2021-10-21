Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, но «спутник» на орбиту доставить не смогла

В Южной Корее запустили первую космическую ракету-носитель «Нури» собственной разработки. Запуск провели с космодрома Наро, расположенного в провинции Чолла-Намдо на юго-западе страны. Полет продолжался около 16 минут.

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Несмотря на удачный старт – «Нури» поднялась на заданную высоту в 700 километров и первые две ступени отделились штатно – ракета не выполнила поставленную задачу. Она должна была доставить на орбиту полуторатонный макет космического спутника, но не смогла из-за преждевременного отключения двигателей третьей ступени.

«Тестовый запуск «Нури» выполнен. Я горжусь этим. К сожалению, мы не совсем достигли цели, но добились очень похвального результата при первом запуске», — сказал глава государства Мун Чжэ Ин.

Если бы запуск «Нури» прошел успешно, Южная Корея стала бы седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства, которая способна вывести на орбиту спутники массой более тонны.