Задержание оперов ГБР в Киеве: подробности

Стали известны подробности сегодняшнего задержания в Киеве сотрудников ГБР сотрудниками СБУ.

Как пишет Т-канал Монастырь, при передаче 5 000 долларов США задержали начальника отдела главного оперативного управления в центральном аппарате ГБР Егора Рядинского и его подчиненного, оперативника Александра Бугая.

Работники ГБР пытались через посредника спровоцировать получение взятки работниками Львовской областной прокуратуры.

Задержание произошло в кафе, которое находится в 300 метрах от здания Центрального аппарата ГБР.