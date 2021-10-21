В Кнессете утверждена схема повышения пенсионного возраста для женщин

Финансовая комиссия Кнессета под руководством депутата Алекса Кушнира утвердила в рамках закона о хозяйственном урегулировании предлагаемый Минфином порядок повышения женского пенсионного возраста.

Напомним, что «предбюджетные» инициативы, утверждаемые сейчас разными парламентскими комиссиями, вступят в силу только в том случае, если Кнессет утвердит «бюджетный пакет» законов. Если бюджет не примут в первой декаде ноября, правительство автоматически расформируется.

Схема повышения пенсионного возраста для женщин, которую намерено внедрить нынешнее правительство, такова.

До 2024 года он будет подниматься раз в год на 4 месяца. Таким образом, в 2024 году выход на пенсию для женщин будет уже в 63 года.

Затем женский пенсионный возраст будет повышаться на 3 месяца каждый год, так, что к 2032 году он достигнет 65 лет.

С 2038 года начнет работать механизм, автоматически повышающий пенсионный возраст для женщин в соответствии с повышением средней продолжительности жизни. Когда пенсионный возраст мужчин и женщин сравняется, этот механизм будет работать для обоих полов.

Отношение к повышению пенсионного возраста для женщин в рядах самих женщин двоякое. Оно выгодно для «кабинетных» работниц, особенно находящихся на государственной службе, поскольку позволит им продолжать выполнять свои «ненапряжные» обязанности, получая приличную зарплату, а не уходить в обязательном порядке на пенсию в 62 года, освобождая места молодежи.

И такое повышение крайне невыгодно для женщин, трудящихся на действительно выматывающих работах и мечтающих уйти на пенсию как можно раньше. Это включает не только уборщиц, о которых чаще всего вспоминают в данном контексте, но и воспитательниц, поварих и даже вполне офисных работниц, которые в частном секторе тоже зачастую трудятся очень напряженно.