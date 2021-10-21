Alyona Alyona з хлопцем полетіла на відпочинок у Фінляндію

Відома українська реперка Alyona Alyona нещодавно заявила, що йде з соціальних мереж та не буде активно їх використовувати. Однак зірка все ж публікує деталі свого життя для підписників.

У Інстаграм артистка розповіла, що вирушила у відпустку. Разом зі своїм коханим Денисом вони полетіли у Фінляндію. Вони опинились у маленькому містечку під Гельсінкі. Саме там пара залишиться на декілька днів, аби відпочити.

“Сьогодні я була цілу божу ніч у дорозі, одразу після “Танців з зірками” в аеропорт поїхала і нарешті приїхала у відпустку у маленьке містечко у Фінляндії під Гельсінками. Буду жити тут декілька днів і відпочивати”, – додала зірка.

Хлопець зірки поділився фото з цієї ж локації, тому фанати підозрюють, що закохані відпочивають разом.