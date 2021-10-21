Елизавета II в очаровательном костюме устроила прием в Виндзорском замке (фото)

В Виндзорском замке, где с начала пандемии коронавируса проживает Елизавета II, состоялся глобальный инвестиционный саммит, на котором побывал даже Билл Гейтс. Встречать гостей королева Англии вышла в очаровательном образе и с широкой улыбкой на лице.

На торжественном мероприятии Ее Величество появилась без трости, которую она использовала при ходьбе последнее время. Поддержать бабушку-королеву также пришли ее старший сын Чарльз и старший внук Уильям.

Выглядела Елизавета II превосходно, надев для официального мероприятия голубой костюм, состоящий из юбки длины миди и жакет без лацканов. По традиции, монарх завершила свой образ украшениями из жемчуга, драгоценной брошью и черными туфельками на невысоком каблуке.

Видимо, все участники саммита прошли вакцинацию и сдали тесты на коронавирус, так как они не носили масок. 95-летняя королева также отказалась от маски для лица и перчаток, которые обычно надевает, если ей нужно здороваться с людьми.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Планы Елизаветы II немного изменились из-за состояния здоровья. Ее Величество должна была посетить Северную Ирландию, но “неохотно приняла советы врачей отдохнуть в течение нескольких дней”.