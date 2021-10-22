Путін заявив про загрозу НАТО

«Загроза з боку НАТО має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО України може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації», – заявив Путін на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у Сочі.

Він провів при цьому паралель із ситуацією кінця 80-х років, пов’язаною з об’єднанням Німеччини. «Коли всі з усіх боків говорили, що після об’єднання тієї ж Німеччини у жодному разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б у цьому Росія повинна була бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили. А тепер кажуть: а де папірці, покажіть», – сказав президент РФ.

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«Отже, і раз розширили, і два розширили, а наслідки жодні військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити «Томагавки» – ударні системи. І зробити це легко, одним помахом, тільки програмне забезпечення потрібно поміняти – і все», – додав Путін.

Альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіоні і зараз продовжує вивчати можливості для швидкого перекидання підкріплень в разі потреби. Про це повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

Як повідомлялось, 14 червня 2021 року лідери країн-членів НАТО в заключній декларації, прийнятій за підсумками саміту Північноатлантичного Альянсу, який пройшов в Брюсселі, підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом Організації Північноатлантичного договору, констатуючи, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ, включаючи боротьбу з корупцією, і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.

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