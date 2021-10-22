Беннет вылетел к Путину: в карантине не сидел, границы для россиян не открыл, «Спутник» не признал, русскоязычных израильтян мостиком назвал

Премьер-министр Нафтали Беннет вылетел сегодня утром, в пятницу, 22 октября, в Сочи, где пройдет его первая встреча с Владимиром Путиным. Предполагается, что лидеры стран в течение двух часов обсудят вопросы регионального характера, иранскую ядерную проблему, возможное признание Израилем российской вакцины против коронавируса.

Накануне вылета премьер-министр Израиля заявил, что отношения Иерусалима и Москвы являются важным элементом внешней политики еврейского государства вследствие международного статуса России, ее роли в развитии региона, более миллиона русскоязычных граждан Израиля. По словам Беннета, именно русскоязычные израильтяне играют роль своеобразного мостика, соединяющего два государства.

Беннет особо отметил укрепление в последнее время позиций Израиля на международной арене.

Беннета сопровождают советник по национальной безопасности Эяль Хулта, политический советник Шимрит Меир, военный секретарь генерал-майор Ави Гил, пресс-секретарь Матан Сиди и министр строительства Зеэв Элькин: информированное панарабское издание предположило, что премьер не случайно берет в Россию русскоязычного министра.

Эксперты предполагали, что накануне визита премьер-министр Израиля может заявить о признании Иерусалимом российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Такой шаг, полагали наблюдатели, был бы положительно оценен в Москве и позволил бы Иерусалиму получить хорошие позиции накануне переговоров двух лидеров.

Первая встреча Владимира Путина и Нафтали Беннета пройдет в очном формате: об этом в кулуарах Валдайского форума заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Вчера в беседе с журналистом российского информационного агентства «Новости» Дмитрий Песков сказал, что в графике Владимира Путина на ближайшее время не запланировано очных мероприятий.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — заявил Песков.

Ранее в российских СМИ не раз сообщалось, что все собеседники Путина в очном формате до встречи с президентом России находились в режиме карантина. Судя по всему, премьер-министр Израиля стал исключением из правил: нигде ранее не сообщалось, что Нафтали Беннет перед визитом в Россию соблюдал режим самоизоляции.

Накануне визита стало известно, что Израиль открыл двери для иностранных туристов, подпадающих под регламент Минздрава страны. Туристы должны быть привиты двумя дозами вакцины «Файзер» в течение 6 месяцев до прилета (причем если после получения второй прививки минуло не менее 7 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля); привиты двумя дозами вакцин «Модерна», «Астра-Зенека», «Синовак» и «Синофарм» в течение 6 месяцев до пересечения границ Израиля (если после получения второй прививки минуло не менее 7 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля); привиты одной дозой вакцины «Джонсон и Джонсон» (если до этого прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля); привиты так называемой «бустерной» дозой всех указанных выше вакцин (при условии, что после получения вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль).

Кроме того, с 1 ноября въезд в Израиль разрешат туристам, которые переболели коронавирусом и вакцинированы не менее чем одной дозой вакцины, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Доступ в страну откроют и тем туристам, кто переболел «ковидом» менее 6 месяцев назад: гостям еврейского государства надо будет представить положительный результат молекулярного теста NAAT, при условии, что он проведен не позднее 11 дней до въезда в еврейское государство и не более 180 дней до выезда из Израиля.

Некоторые эксперты не исключают вероятности того, что премьер-министр Израиля заявит о признании «Спутника» во время встречи с российским лидером. При этом вероятность такого действия оценивается как небольшая.

Накануне вылета Беннета в Россию в эфире 12 канала ИТВ профессор Габи Барабаш заявил, что данный момент не является оптимальным для признания вакцин, не получивших разрешения ВОЗ и FDA. Барабаш также отметил нежелательность разрешения въезда в страну граждан государств, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом и чьи вакцины не отвечают признанным мировым стандартам.