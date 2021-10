Знаменитый голливудский актер застрелил оператора и тяжело ранил режиссера

63-летний голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуса. Несчастный случай произошел на съемках вестерна «Ржавчина» в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США. Об этом сообщает американское интернет-издание Deadline.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, рассказал, что инцидент произошел во время съемки сцены перестрелки. Болдуин использовал винтовку. Оружие сработало неправильно: в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек. Но пока неизвестно — были патроны боевыми, или порох, используемый в холостых патронах для кино, мог выбросить какие-то фрагменты.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

«Офис шерифа округа Санта-Фе подтверждает, что два человека были ранены из огнестрельного оружия во время съемок сцены вестерна «Ржавчина». Детективы расследуют, как именно использовалось огнестрельное оружие и какой тип снаряда был выпущен», — сказано в сообщении местной полиции.

42-летняя оператор Галина Хатчинс была тяжело ранена. Ее доставили санавиацией в больницу, но она скончалась от полученных ранений. Тяжелое ранение в ключицу получил и 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуса, сейчас он находится в критическом состоянии. Сам Болдуин комментариев не дает, но его видели в шокированном состоянии у офиса шерифа Санта-Фе. Съемки фильма-вестерна приостановлены, обвинения Болдуину пока не выдвинуты.

Галина Хатчинс родом из Украины. Она родилась в семье военного, служившего за Полярным кругом. Школу и университет окончила в Киеве. Со временем Галина переехала в Великобританию, где работала над документальными фильмами. В США она жила в штате Калифорния, получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете и считалась восходящей звездой.

Александр Рэй «Алек» Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на премии «Оскар» и «Тони». В фильмографии актера — 79 фильмов.

Болдуин — продюсер фильма «Ржавчина» и играет в нем главного героя. Кроме него в картине снимаются Трэвис Фиммел, Дженсен Эклз и Фрэнсис Фишер.

Напомним, самый известный случай убийства на съемочной площадке произошел в 1993 году. Тогда во время съемок фильма «Ворон» был убит Брэндон Ли, сына Брюса Ли. В него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.