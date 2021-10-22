У Києві легковик влетів у вантажівку

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди у Шевченківському районі столиці. Внаслідок дорожнього-транспортної пригоди загинув водій автомобіля “Хюндай”. Розпочато кримінальне провадження.

Як розповіли у поліції, сьогодні близько 6:00 години до них надійшло повідомлення про аварію на вулиці Ільєнка.

Попередньо встановлено, що водій легковика “Хюндай” рухався по вулиці Ільєнка в напрямку вулиці Герцена та скоїв зіткнення з вантажівкою “Мерседес”, водій якого повертав праворуч та здійснював заїзд до прибудинкової території.

Внаслідок зіткнення водій легковика, 1985 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Пасажирку “Хюндай”, 2000 року народження, з травмами різного ступеню госпіталізовано у лікарню.