В Україні другий день поспіль фіксують максимум з захворюваності та смертності від COVID-19

Також 20 жовтня виявили 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це теж новий рекорд.

Протягом доби госпіталізували 5141 людину, 8530 – одужали.

За добу провели понад 134 тисячі тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 725 385 осіб, із них одужали 2 361 365 осіб, померли 63 003 особи.

На ранок 22 жовтня серед нових хворих 1 800 дітей і 391 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і в місті Київ (1323).

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Донецькій (94), Дніпропетровській (57), Херсонській (54), Одеській (45) областях та в місті Києві (44). У Київській області 31 летальний випадок.

За добу зроблено 134 329 тестування: методом ПЛР – 72 999, методом ІФА – 15 546, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 45 784.