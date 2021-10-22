Шитрит, Лапид, «Ликуд», багрут: в Кнессет внесут законопроект, направленный против назначения лидера «Еш Атид «на пост премьер-министра

На будущей неделе на рассмотрение Кнессета может быть внесен законопроект, согласно которому не получивший свидетельство об окончании школы («багрут») не может возглавлять правительство.

Об этом заявила депутат Кнессета от партии «Ликуд» Кэти Шитрит. Она опубликовала твит, в котором отметила, что законопроект не носит персонального характера, и назвала абсурдной ситуацию, когда не закончивший школу политик занимает пост, важный с точки зрения развития страны.

בשבוע הבא אניח על שולחן הכנסת חוק לא פרסונלי, שכל אדם ללא בגרות, לא יוכל לכהן כראש ממשלה.

לא יכול להיות מצב שאדם ללא בגרות לא יכול להיות פקיד במשרה ציבורית ורה»מ יוכל לכהן. זה אבסורד.

— Keti Shitrit קטי שטרית (@shitrit_keti) October 21, 2021

С большой долей вероятности можно предположить, что таким образом Шитрит потроллила министра иностранных дел, альтернативного премьер-министра, лидера партии «Еш Атид» Яира Лапида. Противники политика на протяжении долгого времени акцентировали внимание на том, что тот не получил аттестат о среднем образовании («багрут»).

Согласно опубликованным порталом Ynet данным, Яир Лапид закончил школу «Реали» в Герцлии без права получения аттестата зрелости. Причина не указана.

Отметим слово «персональный» в твите депутата: это явная отсылка к законопроекту Саара. Представители «Ликуда» уверены, что законотворческая инициатива министра юстиции носит антидемократический, «иранский» характер, заточенный против конкретного человека, Биньямина Нетаниягу.

В истории израильской исполнительной власти ранее на пост министра здравоохранения назначались лица, не имеющие никакого образования, кроме школьного.