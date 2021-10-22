«Слуга»-миллионер не придумал «отмазку» для НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не получило подтверждения происхождения 132 млн 25 тыс. грн в декларации народного депутата от фракции «Слуга народа» Олега Воронько.

Об этом говорится в результатах полной проверки декларации Олега Воронько за 2020 год.

В своей декларации 2020 года народный депутат указал денежные средства: 117 тыс. грн, 2 млн 768 тыс. долларов США, 1 млн 120 тыс. евро, 480 тыс. злотых, 760 тыс. израильских шекелей, 145 тыс. фунтов стерлингов, 23 тыс. швейцарских франков и средства на банковских счетах — 92 тыс. грн.

В Нацагентстве подсчитали, что общая сумма его активов по курсу Нацбанка Украины по состоянию на 31 декабря 2020 составляет 134 млн 52 тыс. грн.

По данным НАПК, согласно сведениям Госреестра физлиц-налогоплательщиков с 1998 года по 2020-й год включительно Олег Воронько получил совокупный доход 1 млн 213 тыс грн.

«Кроме того, в декларациях за 2019-2020 годы субъект декларирования отметил сведения о доходах в размере 814 тыс. грн, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов», — отметили в Нацагентстве.

Таким образом, общая сумма начисленного депутату дохода составляет, по информации НАПК, 2 млн 27 тыс. грн.

Олег Воронько объяснил НАПК, что источниками происхождения его активов являются доходы и сбережения, которые он получил до того, как стал народным депутатом. Но документов, подтверждающих получение указанных доходов, он не предоставил.

«С учетом изложенного, источников получения для формирования денежных активов на общую сумму около 132 млн 25 тыс. грн в пределах полной проверки декларации не установлено», — подытожили в НАПК.

До того, как стать нардепом Олег Воронько занимался реализацией проектов в IТ-сфере.