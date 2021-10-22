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Российский «предсказатель» скорой кончины Владимира Путина рассказал, что друзья президента начали срочно покупать биткоины

22.10.2021

Представители так называемых «башен Кремля» опасаются собственного будущего после возможного транзита власти и делают нетривиальные ходы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Валерий Соловей.

«Вот если вы обратили внимание, биткоин в последнее время достиг исторических максимумов — спасибо за это российской элите. Каждую неделю на рынок криптовалюты выводится около миллиарда долларов. Покупается в первую очередь биткоин, а также корзина этих альткоинов, как их называют. Каждую неделю около миллиарда долларов США вводится этими людьми на рынок криптовалюты», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста радиостанции, кто этим занимается и для чего, Валерий Соловей ответил: «Это те люди, которые являются российской элитой и ближайшими друзьями президента Владимира Путина». По мнению политолога, «эти люди» таким образом спасают средства от санкций и «закладывают — как, помните, кладут яйца в разные корзины».

«Они не прячут эти деньги от Владимира Путина. Это отчасти его деньги — от него их спрятать невозможно. Они просто прячут деньги от возможных расследований, в первую очередь со стороны Запада», — отметил политолог.

Соловей не назвал конкретно близких к Кремлю людей, вкладывающихся в биткоины, но отметил, что «вкладывают же не чиновники.»

«Но вы сказали «элита», — подметил несоответствие журналист. И получил ответ: «Элита же не чиновники. Финансово-экономическая элита. Допустим, Юрий Ковальчук разве чиновник? Нет. Ротенберг разве чиновник? Нет».

Касаясь действий властей в борьбе с коронавирусом, Соловей заявил, что «Кремль начал торговать страхом».

«Вот эта торговля страхом, которую сейчас Кремль начинает как политику (это будет официальная пропагандистская политика), призвана подтолкнуть к решениям. Но решения будут принимать губернаторы. Они будут обязывать категории сотрудников и категории граждан прививаться. Кремль, опять же, умоет руки. Но они приняли решение перейти именно к обязательной вакцинации», — сказал Соловей, уточнив по просьбе собеседника, кого именно он подразумевает под «они»: «В Кремле. Та группа, который принимает решение».

«Они понадеялись на то, что называют убеждением и пропагандой. Но в последнее время мы с вами уже слышали ряд заявлений о том, что эта политика добровольной вакцинации совершенно не сработала. Значит, надо переходить к де-факто (подчеркну: де-факто — де-юре ее не будет) обязательной вакцинации. Но не Кремль будет нести за это ответственность. Он всегда переводит ответственность за непопулярные решения», — пояснил возможные действия Кремля Валерий Соловей.

«Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь (прививок), но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной», — заявил вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи: так он ответил на вопрос об отношении к обязательной вакцинации от коронавируса.

Глава российского государства при этом напомнил, что региональные власти в соответствии с действующим законодательством могут вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в связи с ростом эпидемии.

«Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать», — цитировало информационное агентство «Интерфакс» главу российского государства.

Валерий Соловей ранее не раз акцентировал внимание на «обстоятельствах неопреодолимой силы», подразумевая под этим здоровье российского лидера. В частности, в октябре 2020 года известный российский «провидец» иносказательно рассказал о проблемах Путина со здоровьем: израильтяне лучше других понимают, насколько это фатально.

 

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