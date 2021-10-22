Facebook знижуватиме рейтинг груп через порушників правил платформи: як це працюватиме

Facebook застосовуватиме нові заходи щодо членів спільнот, що порушують правила платформи, та зробить процес видалення контенту прозорішим.

Про це повідомляють видання The Verge та TechCrunch.

Facebook почне знижувати рейтинг усього контенту груп, учасники яких порушили стандарти соцмережі. Під зниженням у рейтингу мається на увазі, що контент цих спільнот розташовуватиметься нижче в стрічці.

Раніше Facebook використовував такий засіб примусу, аби покарати користувачів за “шкідливий” контент — спам або клікбейти (низькоякісний емоційно забарвлений контент, що містить неточності тощо). Утім таке зниження рейтингу відбувалося тільки в основній стрічці новин і не стосувалося вкладки “Групи”, де користувачі можуть бачити всі повідомлення від спільнот. Це й зазнає змін.

Компанія обіцяє, що для груп працюватиме певна накопичувальна система: чим більше порушень з боку учасників, тим нижчу позицію в стрічці займатиме контент спільноти.

Зауважимо, йдеться про порушення правил саме Facebook. Тож зниження рейтингу відбуватиметься навіть в тому разі, якщо порушники дотримувалися правил самої спільноти.

Ще одне нововведення, що стосуватиметься груп, — функція “Помічено Facebook”. Вона дозволятиме адміністраторам спільнот бачити, який контент варто видалити, перш ніж його буде продемонстровано всім учасникам. Якщо адміністратори будуть не згодні з Facebook, вони можуть запитати додатковий огляд або ж надати інформацію про те, чому, на їхню думку, контент повинен залишатися.

У такий спосіб адміністратори спільнот будуть залучені до роботи з проблемним контентом до того, як Facebook втрутиться самостійно, видалить його та оголосить страйк.

Зображення: TechСrunch

: PRпортал