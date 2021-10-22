Україна в ОБСЄ нагадала про заарештованого Джелялова і заявила про широке застосування каральної психіатрії в Криму

Як повідомлялось, 1 жовтня 2021 року «Верховний суд Республіки Крим» залишив під вартою Нарімана Джелялова. При цьому «суд» скоротив на день термін арешту Джелялова, який тепер має перебувати в СІЗО до 3 листопада.
7 жовтня 2021 року Джелялова вивезли в психіатричну лікарню Сімферополя для «проведення експертизи». Він розповів адвокатам про умови утримання в Кримській республіканській психіатричній лікарні №1, де його будуть утримувати 28 днів.
Нагадаємо:
- 3 вересня в селі Левадки Сімферопольського району співробітники ФСБ обшукали будинок і затримали Асана Ахтемова. 4 вересня співробітники ФСБ вранці провели в селі Первомайське Сімферопольського району обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, після якого його затримали і відвезли в невідомому напрямку. До цього вночі окупанти обшукали будинок і затримали жителя цього села Азіза Ахтемова нібито через причетність до вибуху газопроводу в селі Перевальному 23 серпня.
- 6 вересня 2021 року «Київський райсуд» Сімферополя заарештував Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також «Київський райсуд» обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).
- 7 вересня 2021 року ФСБ заявила, що ГУР Міноборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.
- 23 вересня слідство ФСБ пред’явило Джелялову нове обвинувачення. Тепер він обвинувачується в скоєнні диверсії в складі організованої групи з п. «А» ч. 2 ст. 281 КК РФ (покарання – від 12 до 20 років позбавлення волі). І по ч. 4 ст. 222.1 КК РФ – незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи (покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі).