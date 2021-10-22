Україна в ОБСЄ нагадала про заарештованого Джелялова і заявила про широке застосування каральної психіатрії в Криму

Як повідомлялось, 1 жовтня 2021 року «Верховний суд Республіки Крим» залишив під вартою Нарімана Джелялова. При цьому «суд» скоротив на день термін арешту Джелялова, який тепер має перебувати в СІЗО до 3 листопада.

7 жовтня 2021 року Джелялова вивезли в психіатричну лікарню Сімферополя для «проведення експертизи». Він розповів адвокатам про умови утримання в Кримській республіканській психіатричній лікарні №1, де його будуть утримувати 28 днів.

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