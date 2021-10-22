Переговоры Путина и Беннета: встреча прошла тепло, но о главном не поговорили

В Сочи состоялись переговоры с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

По оценкам окружения израильского премьер-министра, встреча прошла в теплой и позитивной обстановке, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов в отношениях между двумя странами.

Следует отметить, что переговоры Путина и Беннета затянулись, и вместо запланированных двух часов главы двух государств беседовали в течение пяти часов. В результате, израильская делегация не успела вернуться на родину до наступления шабата и осталась в Сочи до исхода субботы.

Встреча началась с того, что Путин поздравил своего израильского коллегу со вступлением в должность.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию, — цитирует слова президента России сайт Кремля. — Я еще раз поздравляю вас с тем, что вы возглавили правительство Израиля. Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений».

По словам российского главы, за это время между Россией и Израилем сложились уникальные отношения и для этого есть все основания.

По словам Путина, есть все основания рассматривать взаимоотношения двух государств именно таким образом. «Во-первых, Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли, по сути, у истоков создания Государства Израиль, — уточнил российский лидер. — Во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община».

Путин подчеркнул, что в России также с особой теплотой относятся к ветеранам Второй мировой войны, живущим в Израиле.

Отдельное внимание Путин уделил вопросам развития торгово-экономических связей двух стран. «Они по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно», — заметил он, но уточнил, что за семь месяцев 2021 года товарооборот между РФ и Израилем вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения. По его словам, развитие экономических связей происходит в том числе за счет особого внимания к проектам в высокотехнологичных отраслях экономики.

Также Путин обратил внимание, что есть много вопросов, которые они могли бы обсудить с премьером Израиля. Среди них – ситуация в Сирии. Российский лидер добавил, что РФ предпринимает усилия, чтобы восстановить и укрепить сирийскую государственность.

В ответном слове премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил своего российского коллегу за теплый прием, и тоже подчеркнул уникальность отношений России и еврейского государства.

«Отношения с Россией, 30-летие восстановления которых мы отмечаем в эти дни, уникальны для нас не только из-за прошлого, но и из-за настоящего и будущего, — цитирует Беннета пресс-служба министерства главы правительства. — Мы хорошо помним прошлое – те огромные усилия, которые предпринял российский народ и Красная армия для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это был самый критический момент в истории, определивший судьбу нашего народа и всего мира».

При этом израильский Нафтали Беннет отметил роль новых граждан Израиля – выходцев из России и других стран бывшего СССР в становлении и развитии еврейского государства.

«У нас в Израиле есть миллион «послов» — миллион израильтян, которые говорят на русском языке, — подчеркнул Беннет. — Они вносят огромный вклад в израильскую культуру в ментальность, привезенную ими с собой, которая проявляется в умении тяжело работать, в упорстве и силе. Это неоценимый вклад в Государство Израиль».

Говоря о наиболее интересующих Израиль в данный момент темах и проблемах, нуждающихся в обязательном обсуждении, премьер-министр Израиля указал укрепление экономических связей между двумя государствами, а также ситуацию в ближневосточном регионе, в частности – угрозу, исходящую от Ирана.

«Мы обсудим, господин президент, укрепление наших экономических связей, — сказал Нафтали Беннет. — Как вы сказали, мы можем значительно увеличить объем торгового оборота и должны сделать это. Мы обсудим также ситуацию в Сирии и те усилия, которые предпринимаются, чтобы остановить иранскую ядерную военную программу. В основе наших переговоров лежит дружба между двумя странами и двумя народами. Президент Путин многие годы играет важную роль в их развитии».

Несмотря на то, что Нафтали Беннет однозначно указал, что иранская угроза является одной из наиболее острых для Израиля тем, Владимир Путин это направление переговоров не поддержал и ни слова на иранскую тему не сказал, обмолвившись лишь расплывчатым: «Конечно, мне будет очень интересно и полезно обменяться с Вами информацией по ситуации в регионе». Отсюда можно сделать вывод, что между Путиным и Беннетом существует как минимум недопонимание по этому поводу.

С другой стороны, Путин много говорил о Сирии, отметив, между России и Израилем «есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом». При этом Путин скорее всего имел ввиду израильские авиаудары по находящимся на сирийской территории иранским целям и «Хезболле», которые, по мнению России, мешают режиму президента Сирии Башара Асада. Тем более, что накануне поездки Беннета в Сочи россияне намекнули, что хотели бы продлить время, в течение которого Израиль заранее уведомляет их о запланированных авиаударах в Сирии.

Наконец, Путин недвусмысленно и даже довольно обидно указал Беннету, что продолжит с ним уважительные отношения, если он продолжит политику своего предшественника – Беньямина Нетаниягу.

«Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, – а они неизбежны для каждого государства, – все-таки в части российско-израильских отношений Ваше правительство будет проводить политику преемственности, — в частности сказал Владимир Путин. — С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения».

Возможно, открыто подразнить Беннета Путин решил после звонка президента Украины израильскому премьер-министру, состоявшегося буквально перед вылетом израильской делегации в Сочи. Как сухо сообщают пресс-службы, Зеленский поблагодарил Беннета «за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности украинского государства». Но если Беннет или кто-то из его советников предположили, что Израиль может выступить посредником между Москвой и Киевом, демонстрируя важную роль еврейского государства в противодействии двух крупных держав, то, возможно, он выбрал для этого не лучшее время. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной достигла пика именно в последние дни, после того как российский президент назвал возможное вступление Украины в НАТО «прямой и реальной угрозой для России».