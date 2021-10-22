Бывший генсек МИДа Австрии передал формулу «Новичка» одному из самых разыскиваемых преступников мира

Прокуратура Вены ведет расследование о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны бывшим генеральным секретарем МИДа Австрии Йоханнеса Петерлика. Об этом пишет австрийская газета «Курьер».

Петерлика подозревают в причастности к передаче данных о нервнопаралитическом веществе «Новичок» бывшему члену совета директоров обанкротившейся немецкой платежной системы «Вайеркард» Яну Марсалеку.

Издание утверждает, что Марсалек хвастался перед банкирами в Лондоне секретным документом, который Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала австрийскому МИДу после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В документе, среди прочего, была указана формула «Новичка».

В июле журналисты изданий «Инсайдер», «Беллингкэт» и «Шпигель» назвали Марсалека одним из самых разыскиваемых преступников мира и рассказали историю банкротства «Вайеркарда», которое привело к аресту ее генерального директора Маркуса Брауна. Марсалеку, замешанному в афере компании на 1,9 миллиарда евро, удалось сбежать. Сейчас по данным немецких СМИ, он живет в Москве под надзором ГРУ.