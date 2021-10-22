Міс Україна 2021: 22-річна танцівниця з Вінниці стала найкрасивішою українкою

21 жовтня у Палаці “Україна” відбувся конкурс краси “Міс Україна-2021”, перемогу на якому здобула Олександра Яремчук

Про це повідомляє Depo.ua.

У 30-му ювілейному конкурсі взяли участь 25 красунь. Цього року відбір учасниць був жорстким, адже шукали дівчат з натуральними формами, без втручання в обличчя та без досвіду роботи у ескорті. Найкрасивішою журі визнало 22-річну Олександру Яремчук із Вінниці. Вона отримала корону, вартістю у три мільйони доларів, та грошову винагороду – 500 тисяч гривень. Також Олександра представить Україну у Пуерто-Рико на конкурсі “Міс світу”, який відбудеться вже у грудні.

Цього вечора на сцені виступали зірки: Тіна Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, GO_A, THE HARDKISS, Артем Пивоваров, WELLBOY, KADNAY, TVORCHI.

Про Олександру відомо небагато: вона народилася у Вінниці, проте живе у Києві. Має освіту у сфері менеджменту. Понад 10 років професійно займається танцями і брала участь у міжнародних змаганнях.