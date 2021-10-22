Элькин: Путин пригласил Беннета к себе домой «на стакан виски»

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошла в необычайно теплой обстановке, носила дружественных характер и со стороны российского лидера сопровождалась множеством знаков внимания и особого отношения, вплоть до приглашения посетить личный президента России.

Об этом сообщает министр строительства Израиля Зеэв Элькин, который уже более десяти лет традиционно сопровождает наиболее важные визиты израильских делегаций в Россию в качестве переводчика.

«Главный вопрос заключался в проведении политики преемственности в обеспечении традиционно хороших отношениях между Израилем и Россией, и это было подчеркнуто обоими лидерами, — говорит Элькин. — Состоялся очень глубокий диалог по стратегическим вопросам, таким как прекращение ядерной программы, очень широкий дискурс о ситуации в Сирии, а также обсуждение наиболее важных вопросов безопасности — при сохранении тесной координации действий между Израилем и Россией».

Элькин также сообщил, что во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься разработкой схемы въезда российских туристов в Израиль с учетом того что ВОЗ, как и Государство Израиль, пока не признают российскую противокоронавирусную вакцину «Спутник».

«Обсуждались широкий круг важнейших региональных тем и вопросов безопасности, и я, как человек, который присутствовал на подобных встречах в течение более десяти лет, хочу подчеркнуть, что уровень близости между двумя лидерами был одним из самых теплых за прошедшее десятилетие. Лидеры даже говорили на личные темы, что обычно не происходит на первых встречах. Поэтому неожиданное предложение Путина продолжить беседу в личной резиденции, а затем и у себя дома нужно расценивать как особый личный жест со стороны российского президента. Особенно после того, как, пригласив израильского премьер-министра на стакан виски у себя дома, Путин уточнил, что обычно не практикует с другими мировыми лидерами».

Как сообщалось ранее, в Сочи прошла встреча на высшем уровне между Владимиром Путиным и Нафтали Беннетом. По оценкам источников, близким к состоявшимся переговорам, встреча прошла плодотворно, однако обсуждения главных для Израиля вопросов не состоялось. Или о них пока не сообщают прессе.