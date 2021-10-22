Пожизненно осужденного миллиардера Роберта Дерста обвинили еще в одном убийстве

Американского миллиардера Роберта Дерста, осужденного на пожизненное заключение за убийство близкой знакомой, обвинили в еще одном тяжком преступлении. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

По данным издания, 19 октября в городской суд Льюисборо (штат Нью-Йорк), поступило дело об убийстве Кэти Дерст, пропавшей 39 лет назад жены бизнесмена. Коллегия присяжных уже сформирована и заслушивает показания свидетелей. Ожидается, что судебный процесс займет несколько недель.

Напомним, 15 сентября этого суд приговорил Дерста к пожизненному сроку без права условно-досрочного освобождения за убийство Сьюзан Берман. В 200о году ее нашли с простреленной головой в ее доме вскоре после того, как полиция запланировала поговорить с ней по делу об исчезновении супруги миллиардера в 1982 году.

По мнению прокуратуры, это преступление доказывает причастность Дерста к пропаже его жены.

Это будет третье дело об убийстве, совершенном Дерстом. В 2001 году миллиардер признался, что умертвил соседа Морриса Блэка, расчленил его тело и выбросил останки в море. Тогда на судебном разбирательстве защита Дерста доказала, что это была самооборона, и бизнесмена оправдали.