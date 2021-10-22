Арахамия потроллил Верещук новым министром обороны

Президент Владимир Зеленский уже определился с возможным кандидатом на пост главы Минобороны в случае отставки действующего министра Андрея Тарана, утверждает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Однако имени он не назвал.

«Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать», — заявил Арахамия журналистам в пятницу.

На вопрос о том, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить оборонное ведомство, Арахамия сказал, что «мы за равенство всех граждан». Глава фракции СН также добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана могут рассмотреть «на протяжении двух-трех недель».

ZN.UA