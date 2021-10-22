Надя Савченко попалась с липовым ковид-сертификатом

Экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали на использовании поддельного Covid-сертификата.

Об этом 22 октября сообщила Нацполиция.

В аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации с явными признаками подделки.

Одна из женщин оказалась бывшим народным депутатом, на место происшествия вызвали полицию.

«Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие», — рассказали в полиции.

Правоохранители не назвали фамилии экс-нардепки, но, по данным источников «Интерфакс-Украина», речь идет о Надежде Савченко и ее сестре Вере.

Изъятые документы направили на проведение необходимых экспертиз.

Zahid.net