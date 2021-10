Алек Болдуин о трагедии на съемочной площадке: «Не могу передать, как я шокирован»

Голливудский актер Алик Болдуин дал первый комментарий, вероятно, невольного убийства оператора фильма-вестерна «Ржавчина», произошедшего на съемочной площадке.

«У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — написал актер в «Твиттере».

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Болдуин добавил, что поддерживает связь с семьей, погибшей и в полной мере сотрудничает со следствием.

Пока о происшествии известно не много: Болдуин, который играет роль бандита Харланда Раста, согласно сценарию, участвовал в сцене перестрелки. Он выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, тяжело ранил 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице Альбукерке, и ранил 48-летнего режиссера вестерна «Ржавчина» Джоэла Соуса.

Актера уже допросила полиция штата. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Рассматриваются две версии трагедии — неисправность оружия и халатность реквизитора.

Ранее в сети появились фото, сделанные сразу после инцидента, на них шокированный 68-летний артист звонит кому-то и плачет.