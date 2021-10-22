Лікар розповіла про небезпеку домашніх скрабів

Дерматолог Зоя Константинова розповіла, що необхідно враховувати під час використання домашньої косметики.

За словами фахівця, домашні скраби бувають вельми ефективним. Особливо добре себе зарекомендували засоби, приготовані на основі оливкової і кокосової олії. Для абразивного ефекту в них слід додавати сіль, цукор або кавову гущу.

Однак, вона зазначила, що порція скрабу не повинна перевищувати розмір для одиничного використання. Це пов’язано з тим, що при тривалому зберіганні і повторному застосуванні, такі засоби можуть стати причиною небезпечних для шкіри наслідків.

Якщо робити скраб, то робити його на один раз, щоб він не стояв. Інакше там може розвинутися бактеріальна мікрофлора, що в кінцевому підсумку призведе до інфікування. Вона може проявлятися у вигляді кірок на тілі або гнійників”, – пояснила лікар.