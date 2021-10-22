Колишня «Холостячка» країни, актриса Ксенія Мішина здійснила свою давню мрію, передає WomanEL. Вона знялася у фільмі жахів під назвою The Chernobyl Fallout.
Про це вона розповіла в своєму Instagram.
«Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася в хоррор The Chernobyl Fallout. Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка … », – зазначила 32-річна знаменитість.
Свій пост актриса супроводила ефектними фотографіями з участю своєї героїні.
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Відомо, що виробництвом стрічки займається українська кіномайстерня Hollywood Ukraine під керівництвом режисера Василя Москаленко.