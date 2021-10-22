Колишня «Холостячка» країни, актриса Ксенія Мішина здійснила свою давню мрію, передає WomanEL. Вона знялася у фільмі жахів під назвою The Chernobyl Fallout.

Про це вона розповіла в своєму Instagram.

«Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася в хоррор The Chernobyl Fallout. Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка … », – зазначила 32-річна знаменитість.

Свій пост актриса супроводила ефектними фотографіями з участю своєї героїні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Відомо, що виробництвом стрічки займається українська кіномайстерня Hollywood Ukraine під керівництвом режисера Василя Москаленко.