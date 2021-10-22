Израиль объявил шесть палестинских организаций террористическими, США требует объяснений

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ об объявлении шести некоммерческих организаций, действующих на территории Иудеи и Самарии, террористическими за связь с радикальной группировкой «Народный фронт освобождения Палестины».

«Министр обороны объявил шесть некоммерческих организаций, связанных с Народным фронтом освобождения Палестины, террористическими. Они представляют собой сеть организаций, действующих на международном уровне под прикрытием от имени террористического «Народного фронта», обеспечивая поддержку его деятельности и достижение его целей», — говорится в заявлении пресс-служба Минобороны.

В список запрещенных в Израиле попали «Союз комитетов палестинских женщин», «Ассоциация поддержки заключенных и прав человека», «Бисанский центр исследований и разработок», «Организация Аль-Хак», «Международная организация защиты детей — Палестина» и «Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих».

По информации Минобороны, на руководящих должностях в этих организациях находятся причастные к терроризму активисты «Народного фронта освобождения Палестины», и таким образом работа указанных НКО контролируется этой радикальной террористической организацией.

Как указывает израильское военное ведомство, указанные НКО получали крупные суммы денег от европейских стран и международных организаций, используя различные способы подделки и обмана. Часть этих средств использовалась для выплат семьям заключенных и убитых террористов, а также на пропаганду террористической деятельности и распространение идеологии «Народного фронта» в Иерусалиме.

Первыми решение министерство обороны Израиля осудили международные правозащитные организации «Хьюман Уотч» и «Эмнисти». Решение Ганца они назвали «шокирующим и несправедливым», представляющим собой «атаку правительства Израиля на международное правозащитное движение».

Чуть позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Израиль заранее не предупредил Соединенные Штаты о своем намерении объявить шесть палестинских НПО террористическими организациями, поэтому официальный Вашингтон в ближайшее время свяжется с Иерусалимом за соответствующими разъяснениями.