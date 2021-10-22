«Раша тудей» помогла российским пользователям «Гугла» делать правильные запросы о вакцинации

Российский англоязычный телеканал «Раша тудей» потребовал от руководства поисковой машины «Гугл» отредактировать список всплывающих подсказок при введении в поисковую строку слова «вакцина».

Об этом канал сообщил в своем «Телеграме».

Ранее сотрудники канала обратили внимание на то, что по запросу «вакцинация это» поисковая система выдает варианты автозаполнения: «геноцид», «зло», «чип» и даже «печать Антихриста».

Посчитав предлагаемые варианты неуместными и нарушающими права пользователей на свободный выбор поиска, представители канала обратились с соответствующим запросом в «Гугл» и получили положительный ответ: «Гугл» удалил некорректные варианты автозаполнения после слов «вакцинация это».

«Наша команда все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», — говорится в официальном ответе компании.

Теперь при вводе слов «вакцинация это» поисковик предлагает другие варианты продолжения: «эксперимент», «хорошо или плохо», «медицинское вмешательство», «обязательно», «важно».