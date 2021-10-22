Під Києвом перекинувся автобус: постраждали іноземці

Автобус зіткнувся з вантажівкою

До чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на 51-му кілометрі автодороги Н-01 (Київ-Знам’янка) сталася масштабна ДТП. В автопригоді зіткнулися автобус “ПАЗ” та вантажний автомобіль “FAW”.

Як з’ясували правоохоронці, автобус, в якому знаходилися 17 громадян Республіки Білорусь, рухався в напрямку Києва, і не надав переваги в русі вантажівці. Саме це і послужило причиною зіткнення.

Згідно з інформацією від поліції Київської області, шість пасажирів автобуса доставлені до лікарні. Всі вони громадяни Республіки Білорусь.

: pol.kyivregion