В Україні створять структуру, яка відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який створить Національну комісію, що регулюватиме сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

“Завдяки цьому покриття швидкісного інтернету та мобільного зв’язку в Україні покращиться, адже комісія моніторитиме якість послуг, які надають оператори. “За” проголосували 230 депутатів”, – йдеться у повідомленні.

Комісія буде:

▪️ визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв’язку та забезпечуватиме надання таких послуг;

▪️ здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;

▪️ моніторити якість електронних комунікаційних послуг.

У Мінцифри вважають, що це допоможе покращити якість покриття швидкісного Інтернету та мобільного зв’язку по всій Україні.