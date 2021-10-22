«Король» таможни и ответственный по «бляхам» Сергей Панчук: устоял после увольнения, скрыл дочерей и покупка квартиры за… 13 грн

Глава Полесской таможни Сергей Панчук еще летом должен был покинуть свою должность: в результате реформы ведомство ликвидируется, а нового руководителя выберут на конкурсе. По необъяснимой причине конкурс блокируют уже пять месяцев (!), и все это время таможенник со стажем в десяти лет службы продолжает трудиться на одной из самых хлебных должностей, сообщает «Обозреватель«.

Государственное бюро расследование (ГБР) уже начало как минимум три производства о возможных нарушениях со стороны Панчука и его подчиненных, в то же время сам таможенник ездит на дорогом автомобиле, официально проживает в квартире, которую купил за 13 грн. На его бывшую жену-чиновницу оформили особняк площадью в 367 квадратов.

О том, как живет чиновник, от которого зависит растаможка десятков тысяч «евроблях», читайте далее.

Бывшая жена с Lexus и дети, которых нет в декларации

В распоряжение издания попала декларация таможенника еще за 2014 год. И там, помимо сына Дмитрия, которого чиновник показывает в последних данных, было еще две дочери: Александра и Людмила. В разных декларациях он указывал общую недвижимость (квартиру площадью в чуть более 70 квадратов) с Оксаной Панчук. Видимо, это его бывшая супруга, так как в ее декларации также есть дети Дмитрий, Александр и Людмила. Ей же принадлежит и дом в 366,9 квадратов в Вишневом Волынской области.

И что интересно, Оксана также работает на государство – главным инспектором на Волынской таможне. Она пользуется автомобилем, который оформили на ее дочь Александру – Lexus NX200 2019 года выпуска.

На профильных ресурсах такое авто стоит около 48 тыс. долларов (более 1,2 млн грн). Но семье таможенника повезло, машину купили якобы всего за 320 тыс. грн. Упоминаний о второй дочери и сыне в соцсетях найти не удалось.

Единственный Дмитрий Панчук (полный тезка сына таможенника, возможно, просто однофамилец), которого удалось найти в соцсетях, сейчас переехал в Италию, работает в Милане. Одна из дочерей чиновника сменила фамилию на Моннье. А первую свою внучку таможенники назвали Миланой.

Таможеннику делают скидки?

В своей декларации Панчук указал автомобиль Мерседес GL350 2011 года выпуска, стоимость которого якобы составляет 150 тыс. грн. При этом на сайтах с объявлениями купить такое авто дешевле, чем за 611,8 тыс. грн не удастся. У Сергея Евгеньевича, в отличие от матери его детей, в собственности нет огромного дома с участком в 2,5 тыс. метров.

Якобы вся его собственность – две квартиры: 58,5 квадрата в Луцке, купил за 35,8 тыс. грн, и квартира с бывшей супругой за 13 грн, площадью в 72,3 квадрата.

С автомобилями у таможенника действительно не должно быть проблем. Собеседники в Таможенной службе говорят: ежемесячно в ведомстве под его руководством оформляли 10 тыс. легковых и 1 тыс. грузовых авто. Брокеры, которые занимаются растаможкой, поговаривают: в среднем за каждую машину некоторые таможенники берут 250-500 евро взятки. С такими масштабами, ежемесячно бюджет может терять около 200 млн грн.

По данным OBOZREVATEL, во время руководства Панчука Государственное бюро расследований задекларировало целый ряд нарушений. В Хмельницком зарегистрировано уголовное производство № 62020240000000237 по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Полесской таможни Гостаможслужбы, которые незаконно оформили 13 машин, бюджет потерял 300 тыс. грн.

Центральным аппаратом ГБР расследуются производства № 42017030000000333 и № 62020000000000919. Уже изъяли документы, которые свидетельствуют о незаконном оформлении авто.

Еще один яркий пример: производства №42017030000000333 и №62020000000000919. В документы внесли ложные сведения о первой регистрации. «Меняли дату изготовления и первой регистрации автомобиля для того, чтобы при его растаможке к нему применять ставку акцизного налога за 1 см. куб. объема двигателя, которая применяется для автомобилей, которые использовались», – пояснили собеседники в правоохранительных органах.

В сумме за более года работы под руководством Панчука ущерб бюджету может достигать 3 млрд грн, предположили силовики. Но при этом Панчук остается на своем месте, продолжает оформлять автомобили.

И пока Таможня едва выполняет план по поступлениям в бюджет, а реформа застопорилась, отдельные чиновники продолжают обогащать себя и свои семьи. О том, кто во власти может быть замешан в назначении и удержании Панчука на должности, читайте позже. Продолжение следует…

«Антикоррупционная правда»