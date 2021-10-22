Історія смотрящого у Волинській області

Непересічна подія, навіть в масштабах держави, відбулася на Волині. Волинська обласна рада зібралась 20 жовтня на позачергову сесію, причина – припинити злочинний вплив «наглядача» («смотрящого») над областю.

Голова ради та депутати сипали фактами корупційних впливів на основні органи влади в області. Як наслідок, проголосували звернення до СБУ, Генпрокуратури та Нацполіції з вимогою перевірити діяльність окремих установ та органів виконавчої влади області.

Засоби масової інформації не раз публікували журналістські розслідування, однак все активно зачищалось з Інтернет простору. Навіть найпопулярніша людина Волині – олігарх Ігор Палиця не наважувався називати його імені. Коротко називає його «смотрящим, ім’я якого всім відоме».

В той час, як Президент України, РНБО та силовики працюють над ліквідацією злочинного впливу злодіїв в законі, контрабандистів, олігархів, на європейській Волині орудує таємничий наглядач, Воландеморт, ім’я якого не називають.

Наше розслідування оцінило гігабайти інформації, звукозаписів, документів, і готове привідкрити занавіску.

Таємничим лордом є «Юра», він же «львівський», він же «земля», він же «кепка», він же Юрій Володимирович Панечко.

Панечко Юрій Володимирович – 25.08.1984 р.н., вища освіта, член ПП ВО «Батьківщина», комерційний директор ТзОВ «Терразем», місце проживання – с.Річки, Жовківський р-н., Львівська обл., обраний у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, обраний від ЛОПО ВО «Батьківщина».

З’явився таємничий Юра на Волині разом з «братками в кепках» ще за часів активної боротьби за бурштинові колондайки. Маючи досвід в землевпорядних роботах, Юра Львівський швидко зрозумів весь державний розклад на Волині. Будучи власником ТОВ «Юридично-землевпорядна фірма», «Терразем» (запам’ятаємо цю фірму, ще повернемось до неї), Юра-земля оформляв всі земельні відводи під видубуток бурштину.

Однак, дізнатись, що саме підсилило Панечка до посади смотрящого за областю – завдання із зірочкою. За інформацією власних джерел всі шляхи ведуть до людей в пагонах.

Маючи підтримку Управління стратегічних розслідувань, Головного управління Нацполу, Юра ліквідовував конкурентів на «земельному ринку». За допомогою силовиків та представників місцевої контрабандної еліти, Панечко взяв під контроль Держгеокадстр на Волині та реєстраційну службу. Гектари землі навколо Шацьких озер через фірму ТОВ «Терразем», де Юра був комерційним директором, перейшли у власність керівників поліції та клієнтів наглядача Юри. Перевірити це досить легко, взявши запити по блискавично швидкому оформленні земельних ділянок в Шацькому районі, особливо в районі елітного масиву «Іллічівка» з видом на озеро Світязь.

До слова, на земельну тему Панечко розставляв виключно своїх. Не гребував і родичами. Так, довгий час провідним спеціалістом у волинському геокадастрі була племінниця Юри-землі – Панечко Леся Володимирівна, 1997 року народження. Забігаючи наперед, юна леді в 2020 році стала заступником керівника Служби автомобільних доріг у Волинській області, але про це згодом…

З джерел в правоохоронних органах відомо, що покровителем та силовим координатором Юри був і залишається керівник ГУНП у Волинській області, який ліквідовував будь який супротив наглядачу Юрі. Такий стан справ не влаштовував, певний час, лише одну службу – Службу безпеки України.

Щоб посадити Юру Львівського за стіл, СБУ у Волинській області через слідство Житомирської поліції зареєструвало кримінальне провадження відносно Грицюк Оксани Віталіївни, вірної конячки Юри, екс-керівниці Геокадастру а тепер – керівниці Служби місцевих автодоріг Волині. В Єдиному реєстрі судових рішень містяться всі деталі кримінального провадження 12021060000000218 відносно Грицюк О.В. (виділене з основного кп.1202003000000010). Суть оборудки полягала в тому, що Грицюк як екс-керівник Геокадастру з Панечком обманним шляхом мали намір вивести з під власності держави 1000 га землі державного підприємства «Перемога», загальною вартістю 25 млн грн.

За вказані злочини Грицюк Оксана є обвинуваченою, а її справа перебуває на розгляді в Луцькому міськрайонному суді. Досудове розслідування кримінальному провадженні 1202003000000010 наразі триває відносно інших фігурантів справи.

Цікаво, що саме ТОВ «Терразем», де Панечко був комерційним директором, оформлювало землевпорядну документацію на скандальну землю.

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До слова, вказана землевпорядна організація освоює сьогодні мільйонні тендери на паспортизацію земель. Вгадайте, хто виступає замовником – правильно: Держгеокадастр та Служба місцевих доріг., на 65 мільйонів. Пропозиції більш дешевих учасників були відхилені з різних причин, і всіх це влаштувало.

Саме таким способом «привівши у почуття» Панечка, служба безпеки взяла смотрящого на гачок. Юра виявися дуже креативним і зрозумілим в діленні і, в результаті, пустивши в розхід Грицюк, отримав нових покровителів-силовиків. Через слабку владу у Волинському регіоні, сбушники делегували Панечка на нові простори – місцеві автомобільні дороги.

На нове місце Юра привів старих кадрів – екс-чиновницю геокадастру Грицюк Оксану (ще до підозри) в якості керівника служби та рідну племінницю – Панечко Лесю, як «смотрящу від смотрящого». Попереднього «неугодного» керівника служби місцевих автодоріг Свірідова технічно звільнили під натиском силовиків (справа по закупівлі відео-камер імені В.Довгополюка, про що згодом).

Розклад простий – сбшники залучили свого регулятора Юру в структури обласної державної адміністрації та почали отримували подвійні бонуси – і підконтрольні фірми почали вигравати підряди і відкат отримувати. Калькуляція всім відома, всі підлеглі працівники її знають. Юра особисто модерує ці процеси.

Єдині, хто не пішов на відкатну систему Юри Львівського – це ТОВ «Данко» бізнесмена Дениса Чумака, за що і поплатились можливістю працювати на Волині, сбшники знають свою роботу. Тому тепер Денис Чумак, щоб працювати змушений іти на поклон до Панечка.

Решту учасників дорожно будівельного бізнесу засвоївши урок дисциплінувались і записались в чарівний блокнот смотрящого.

Схема з дорожниками принесла свої вигоди всім учасникам розпилу, тому апетит виріс. Наступним підрозділом, де вирішили навести порядок силовики та Панечко став – Департамент будівництва Волинської ОДА. Тим більше тут все простіше, агентура служби і так контролювала окремих працівників департаменту. Юру ж, як креативного регулятора, підключили до потоків, всім сторонам зручний.

На момент написання статті в розпорядженні автора потрапили документи та звукозаписи фактів корупції смотрящого, керівників спецслужб та чиновників. Однак, на їх перевірку потрібний додптковий час, тому цей матеріал буде опублікований окремо.

А поки хмари навколо Юрія Панечка та корупційної еліти області згущуються, автор бажає цьому дружньому колективу запасатись хорошими адвокатами, оскільки не всі силовики в державі розділяють такі підходи до роботи.

«Антикоррупционная правда»