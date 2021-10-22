З п’ятниці в Україні запрацювало 17 нових камер автофіксації порушень ПДР

З п’ятниці, 22 жовтня, ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювало на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці Facebook.

Зокрема, у Львові розташовано 2 прилади контролю “Каскад”: на вул. Стрийській, 35 у напрямку вул. Івана Чмоли, вул. Сихівської, 16-А в напрямку вул. Зеленої.

У Вінниці встановлено 4 прилади: на вул. Келецькій, 30 в напрямку вул. Пирогова, вул. Київській, 65 в напрямку вул. Сергія Зулінського, вул. Київській, 126 у напрямку вул. Гонти, просп. Юності, 46 в напрямку вул. Келецької.

У Харкові один прилад встановлено на вул. Героїв Праці, 2/48 у напрямку вул. Ковпака.

У Донецькій області запрацював один прилад на 676 км + 102 автодороги Н-08 у напрямку с. Кальчинівка.

У Харківській області встановлено 9 приладів контролю “Каскад”: на автодорогах М-03, М-18 і Р-46.

Білошицький зазначив, що тепер на дорогах України працюватиме 218 комплексів автофіксації.