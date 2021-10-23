Як лікувати кашель: Комаровський назвав головну помилку

Не забувайте про рясне тепле пиття і прогулянки на свіжому повітрі, якщо немає температури

Лікар, педіатр і телеведучий Євген Комаровський закликав батьків не лікувати кашель у маленьких дітей відхаркувальними засобами.

Про це він розповів в одній зі своїх програм на своєму TouTube-каналі.

За словами доктора, чи не найголовніша батьківська помилка — переконаність, що лікування кашлю передбачає використання сиропчиків. І це всіляко підтримується телевізійною рекламою.

“Є ліки, які відключають кашель, пригнічують його. Вони або діють, як місцева анестезія бронхів — вони перестають реагувати, або пригнічують центр кашлю в мізках. Треба чистити дихальні шляхи, а ми за допомогою ліків даємо команду “не кашляти”. Що при цьому відбувається? Бруд, яку треба очистити, накопичується. Такі ліки можна дати, коли людині після операції боляче кашляти. Але вдома дати ліки проти кашлю-неправильно”, – розповів доктор.

Друга група ліки-відхаркувальні. Вони збільшують кількість мокротиння, але роблять її рідкою. Якщо мокрота рідка, її дуже легко відкашляти просто так. Але якщо ми зробимо так, що мокротиння стало більше, а в кімнаті сухо і тепло, збільшена кількість мокротиння засохне — це один з найкращих способів зробити запалення легенів.

“У більшості країн світу ліки відхаркувальні дітям до п’яти років заборонені, а до двох років — це мало не кримінальний злочин. Але є країни, де відхаркувальні засоби навіть для дітей першого року життя продаються без рецепта. І про це треба думати. Тому благаю всіх вас-забудьте слово”відхаркувальний засіб”. Це слово негідне 21-го століття. Забудьте, хоча я прекрасно розумію, що дуже багато людей перестануть заробляти мільярди на вашій дурості”— – заявив Комаровський.

Як же допомогти дитині при кашлі?

Допомогти при кашлі — це не означає послати чоловіка в аптеку. Треба купувати гарний одяг, щоб гуляти в будь-яку погоду. Адже одна з причин кашлю — це нежить, тому краще промити носик сольовими розчинами.

Покласти додаткову подушку під матрац, щоб підняти головний кінець ліжечка — дитині буде легше ковтати.

Рясне пиття – що хоче нехай п’є: компот, сік, просто водичку, чай з медом, тепле молоко з медом, але якщо дитина старше двох років.

“Взагалі не лікуйте самостійно кашель у дітей до двох років. Нехай лікар спочатку подивиться і поставить діагноз. Якщо кашель алергічний, як його лікувати? Можна протиалергічними ліками, а можна знайти і усунути джерело алергії. Але ще раз скажу: лікування кашлю — це не відхаркувальні сиропи. І найголовніше – повітря і пиття”, – закликав Комаровський.