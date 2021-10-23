Катерина Осадча продемонструвала обличчя без макіяжу

Ведуча “Світського життя” Катерина Осадча часто хизується природною красою й публікує фото, на яких позує без макіяжу. Теледіва зовсім не соромиться показувати обличчя без косметики, а, навпаки, дуже цим пишається.

Нещодавно Катерина Осадча знову потішила мережу новими світлинами. На них жінка похизувалась природною красою та показала, як проводить вільний час.

Телеведуча влаштувала для себе осінню фотосесію, поставши серед великої кількості жовтого листя. На світлинах Катерина Осадча позує в чорному гольфі. Ведуча “Світського життя” лежить серед красивого листя та мило усміхається.

Своє волосся зірка українського шоу-бізнесу зібрала в пучок. В руках вона тримає осіннє листя та отримує задоволення від чудової погоди.

У дописі Катерина Осадча повідомила, що зробила фото абсолютно без різних фільтрів. Жінка показала себе справжню, продемонструвавши обличчя без макіяжу.

За короткий проміжок часу велика кількість шанувальників вподобала нові фото телеведучої. Вони відразу звернули увагу на зовнішній вигляд жінки, засипавши її компліментами.

За словами фоловерів, Катерина Осадча має дуже красиве обличчя. А ще фани похвалили телеведучу за те, що вона часто публікує фото, на яких позує без макіяжу.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)