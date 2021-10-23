Україна запропонує Європі додатковий транзит газу — Данілов

Про це він заявив в ході брифінгу за підсумками засідання Ради 22 жовтня.

Протокольним рішенням РНБО Кабінетові Міністрів України разом з НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» доручено визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн ЄС в обсягах не менше ніж 55 млрд кубометрів на рік.

«У нас є контракт з РФ на 40 млрд кубів газу, сьогодні ми можемо додатково до цього контракту без жодних проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги 55 млрд кубів газу», – зазначив він

﻿

Палата представників США, контрольована демократами, 22 вересня схвалила поправки до проекту оборонного бюджету США, які передбачають санкції проти осіб, які мають відношення до газопроводу «Північний потік-2».

Олена Зеркаль, колишня заступниця глави МЗС України, яка очолює захист Нафтогазу в судах з Газпромом, заявила, що рішення суду в Німеччині не зупинить плани з будівництва та запуску газопроводу, але змусить Росію грати за європейськими правилами.

Міністри енергетики України, Сполучених Штатів Америки та Німеччини на полях саміту Кримської платформи обговорили загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи від реалізації проекту будівництва газопроводу «Північний потік – 2», питання реформування енергетичного сектору України та запровадження новітніх технологій, повідомляє Офіс президента.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що попри запуск «Північного потоку-2» угода про транспортування російського газу через територію України має бути продовжена і газ не можна використовувати у якості зброї, інакше Росії загрожують подальші санкції Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський сказав, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит російського газу в Європу.

В свою чергу Зеленський сказав, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

Нагадаємо:

15 липня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом США Джо Байденом в Білому домі попередила Росію, що Європа вживе «активні дії», в разі якщо Москва порушить права України як газотранспортної держави.

22 липня 2021 року США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», опублікувавши спільну декларацію з обіцянками підтримки України.

23 липня 2021 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що оскільки Німеччина є основним споживачем російського газу в Європі, транзит газу через Україну після 2024 року залежатиме, в тому числі, від обсягів європейського попиту.

Дивіться також сюжет Центру журналістських розслідувань Як у нас украли газ. Порушники кримських санкцій про те, як Росія грабує українські надра в окупованому Криму – на суходолі, під землею, в горах і на шельфі Чорного та Азовського морів.



