Страна больших возможностей: в США трансгендер-еврей стал первой женщиной-адмиралом

В США впервые в истории к присяге адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения США приведена 63-летняя Рейчел Левин. Урожденная Ричардом Левиным, она стала первым трансгендером, занявшим пост четырехзвездного генерала или адмирала американских вооруженных сил.

Теперь в ее подчинении находятся 6 тысяч сотрудников.

«Для меня большая честь вступить в ряды мужчин и женщин нашей великой страны, которые взяли на себя обязательство защищать Соединенные Штаты от малых и больших, известных и неизвестных угроз, — заявила адмирал Левин. — Для меня честь служить первым четырехзвездным офицером-женщиной в корпусе службы общественного здравоохранения США».

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz

— ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021

Уже в интервью с прессой после приведения к присяге адмирал Рейчел Левин сообщила: «Это знаменательное событие, и для меня большая честь играть эту роль из-за влияния, которое я могу оказать, и ее исторического характера. Я стою на плечах людей, относящихся к сообществу ЛГБТ, которые были до меня, как публичных, так и непубличных. Пусть это сегодняшнее назначение станет первым из многих, которые предстоит совершить, поскольку мы создаем разнообразное и более инклюзивное будущее».

В марте этого года Рейчел Левин была назначена помощником министра здравоохранения США в администрации Байдена и таким образом стала первой открытой транс-женщиной, занимающей должность, требующую утверждения Сенатом США. Кроме того, доктор Левин является профессором педиатрии и психиатрии в медицинском колледже штата Пенсильвания. Ране она была членом правления «Экьюлити Пенсильвания» — организации по защите прав ЛГБТ-сообщества.

Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра поддержал повышение своей помощницы, назвав ее назначение адмиралом «гигантским шагом в направлении равных возможностей».

Рейчел родилась в 1957 году в штате Массачусетс в еврейской семье. После школы училась в Гарвард-колледже и на медицинском факультете Тулейнского университета, прошла ординатуру по педиатрии и стажировку по подростковой медицине в медицинском центре Маунт-Синай на Манхэттене.

Еще до трансгендерного перехода из мужчины в женщину в 2011 году доктор Левин стал отцом двоих детей. В 2013 году Рейчел Левин и ее жена Марта Писли Левин развелись.

Назначение администрацией Байдена на должность адмирала ВМС США трансгендера встретилось в том числе с критикой в прессе. В частности, популярный ведущий канала «Фокс ньюз» Такер Карлсон свои вчерашние комментарии этого события закончил едкими риторическими вопросами: «Сколько времени пройдет, прежде чем Джо Байден назначит своего коня в Верховный суд США? И, когда он это неминуемо сделает, как скоро «Си-Эн-Эн» проинформирует нас о «переломном моменте для прав лошадей»? И не вздумайте смеяться! Это будет считаться преступлением на почве ненависти».

Watch the latest video at foxnews.com