Ведмідь знайшов на звалищі матрац і влаштував хвилину відпочинку

Ведмідь довгий час не покидав затишне місце

Мешканка Канади після важкого дня вирушила викидати сміття та стала свідком кумедної карти. Ведмідь знайшов на звалищі матрац і влаштував собі хвилину відпочинку.

Фото: KEIRA MAMAKWA

Свідком курйозу стала Кейра Мамаква. У жінки був важкий день, і вона страшенно втомилася, бігаючи по справах. І після всього ще потрібно було відвезти на місцеве звалище велике сміття. Але те, що вона там бачила підняло настрій на цілий день. Клишоногий знайшов собі прекрасне місце для відпочинку. Жінка розповіла:

Це була захоплююча картина.

Фото: KEIRA MAMAKWA

За словами Кейри, відпочинку ведмедя нічого не заважало, навіть коли вона сміялася та фотографувала його. Також вона розповіла, що після того як завершила свою роботу на звалищі, клишоногий продовжував лежати на матраці.

Фото: KEIRA MAMAKWA

: The DoDo