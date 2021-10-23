В Самарии арестован араб, демонстративно малевавший свастики назло евреям

В Самарии силами ЦАХАЛа выявлен и арестован молодой араб, проживающий в одном из населенных пунктов Палестинской автономии, который не скрывая лица демонстративно рисовал изображения свастики на бетонных блоках в районе еврейского поселка Ицхар вдоль проезжей части по направлению к КПП «Хавара», где в течение дня проходят и проезжают сотни евреев.

Многочисленные фото и видеосъемки действий наглого вандала, сделанные изумленными водителями и пассажирами, проезжающих по дороге Хувара, быстро распространились по социальным сетям, поэтому задержание злоумышленника стал лишь делом времени.

Как сообщалось ранее, вчера неизвестные методично в течение дня наносили многочисленные граффити антиеврейского содержания на доступных бетонных и металлических поверхностях в районе поселка Ицхар.

В сопровождении охраны студенты иешивы «Томхей тмимим» из Ицхара закрасили все намалеванные свастики, однако очень скоро оскорбительные символы появились вновь. Их в том числе, не прячась, наносил и сегодняшний арестованный.

В течение последних нескольких месяцев в еврейский поселках Самарии неоднократно появлялись граффити с символикой нацистской Германии. Например, в августе у форпоста Эвьятар, ставшего источником постоянных столкновений между палестинцами и силовыми структурами Израиля, в августе жители близлежащих арабских деревень в ходе массовой манифестации сожгли большую звезду Давида, внутрь которой была вписана свастика.