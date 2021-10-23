На закупках для КП «Муниципальная охрана» «освоили» 4,6 млн

Правоохранители выяснили, что схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. «Нажиться» решили на закупки спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества города Киева и охране общественного порядка.

«В течение 2019 — 2020 лет чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн.

По результатам комплексной товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему», — говорится в сообщении.

Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.