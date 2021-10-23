Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови

Бывшему президенту Грузии, а ныне гражданину Украины Михаилу Саакашвили сделали переливание крови. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, сейчас состояние больного стабилизировалось.

«Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера», – цитирует эпикриз врача агентство «Интерфакс».

Как выяснилось, один из параметров анализа крови у экс-президента оказался плохим. Накануне вечером тюремные врачи и бригада реанимобиля помогли Кинолозу Кипшидзе провести процедуру переливания крови.

Доктор убежден, что бывшего президента необходимо перевести под наблюдение врачей в городскую клинику, поскольку «кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно».

Михаила Саакашвили, обладающего сейчас гражданством Украины, задержали в Тбилиси 1 октября. В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел. Президент страны Саломе Зурабишвили помиловать арестованного отказалась. По мнению президента, Саакашвили прибыл на территорию страны для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В день ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Свое задержание опальный политик считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.