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На Київщині рятувальники дістали коня з 25-метрового колодязя

23.10.2021

Налякану тварину підняли на поверхню за допомогою спеціального оснащення.

Про це рятувальники ДСНС Київщини розповіли у Facebook.

Зазначається, що вчора, 21 жовтня об 11:40 до  рятувальників Обухова надійшло повідомлення про те, що до сухого технічного колодязя на території приватної стайні впав кінь.

Глибина колодязя становить 25 метрів.

Завдяки спільним зусиллям рятувальників, виснаженого, наляканого, але живого коня підняли на поверхню за допомогою спеціального оснащення.

Нагадаємо, протягом тижня столичним рятувальникам довелося  діставати кошенят зі зливостоків та каналізаційних колодязів, голубів з вентиляції, знімати собак з парапету, рятувати травмованих птахів та ловити змію, що втекла від господарів та налякала сусідів.

Фото: facebook

 

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